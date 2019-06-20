Пинчук будет заниматься военными, Ахметов – инфраструктурой: Зеленский рассказал, как олигархи будут помогать в развитии Донбасса

Владимир Зеленский провел встречи уже с тремя украинскими олигархами.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с тремя украинскими олигархами и договорился с ними об их инвестициях в отдельные отрасли развития Донбасса.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил на встрече с представителями бизнеса в Киеве, передает ТСН.

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"Они берут на себя ответственность за решение конкретных вопросов. Например, господин Пинчук обеспечит сейчас же квартирами 24 семьи наших пленных моряков и дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всем военнослужащим. Это наша договоренность", - заявил Зеленский.

По его словам, с Ринатом Ахметовым он договорился об отмене формулы "Роттердам+", а также о том, что он будет инвестировать в местную медицину и дороги. Зеленский сообщил, что первый результат этих договоренностей – недавнее приобретение 200 автомобилей скорой помощи.

"Господин Игорь Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает", - подчеркнул украинский президент.

Кроме этого, он подчеркнул, что не будет предоставлять им никаких преференций, а также не будет допускать "никаких монополий".

Напомним, во время встречи в Париже президента Украины Владимира Зеленского с французскими бизнесменами обсуждалась возможность захода на украинский рынок крупных французских автомобильных компаний, в Чернобыльской зоне французы должны воплотить масштабный проект электрической станции, расширить сеть гипермаркетов, а также могут воплотить логистические и транспортные проекты.