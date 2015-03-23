В Днепропетровской ОГА обвинили власть в искажении данных об АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Днепропетровске.

"Хватит врать о децентрализации, хватит врать об успехах при проведении АТО, о количестве погибших, у нас есть точные данные, которые мы собираем все это время, о положении украинской армии и ее обеспечении", - заявил Корбан.

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Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты Денисенко, Виталий Куприй и Александр Дубинин заявили о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко".