Зеленский уволил двух заместителей председателя СБУ

Президент Владимир Зеленский уволил двух заместителей председателя Службы безопасности Украины, причастных к противоправным деяниям, и пять руководителей региональных управлений СБУ, связанных с контрабандой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил на брифинге.

«Если говорить о СБУ, то были уволены два заместителя председателя СБУ. Это люди, которые, по нашей информации, были причастны ко многим противоправным деяниям, в том числе которые совершались во время избирательной кампании», - сказал он.

По словам Рябошапки, после увольнения будут производиться соответствующие процессуальные действия.

«Речь идет о двух заместителях председателя СБУ - Фролове Олеге Владимировиче, а также Косинском Владиславе Владимировиче», - заявил он.

Кроме того, добавил заместитель главы АП, было принято решение об увольнении пяти руководителей региональных управлений СБУ. «Это те, которые отличились, грубо говоря, в негативном плане, в смысле явлений, связанных с контрабандой», - заявил он.

Рябошапка уточнил, что речь идет о руководителях управлений СБУ Одесской, Львовской, Винницкой, Закарпатской, Черновицкой областей.