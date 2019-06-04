Рада не включила в повестку дня сессии законопроекты об импичменте президента
13:12, 04 июня 2019Политика
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Также депутаты не включили в повестку дня сессии проект закона об обеспечении избирательных прав военнослужащих.
Иллюстрация \ REUTERS
Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два законопроекта об импичменте президента.
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Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня президентского проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины от должности (импичмент) (№10340) и депутатского проекта закона об импичменте президента (№10340-1) проголосовали лишь 110 депутатов из 317, зарегистрированных в сессионном зале.
Также депутаты не включили в повестку дня сессии президентский законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356).
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