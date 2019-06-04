Рада не включила в повестку дня сессии законопроекты об импичменте президента

Также депутаты не включили в повестку дня сессии проект закона об обеспечении избирательных прав военнослужащих.

Верховная Рада не включила в повестку дня сессии два законопроекта об импичменте президента.

Читайте такжеНа сайте Рады обнародован полный текст законопроекта Зеленского об импичменте

Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня президентского проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины от должности (импичмент) (№10340) и депутатского проекта закона об импичменте президента (№10340-1) проголосовали лишь 110 депутатов из 317, зарегистрированных в сессионном зале.

Также депутаты не включили в повестку дня сессии президентский законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356).