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Рада не включила в повестку дня сессии законопроекты об импичменте президента

13:12, 04 июня 2019
Политика
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня президентского проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины от должности (импичмент) (№10340) и депутатского проекта закона об импичменте президента (№10340-1) проголосовали лишь 110 депутатов из 317, зарегистрированных в сессионном зале.

Также депутаты не включили в повестку дня сессии президентский законопроект о внесении изменений в закон "О выборах народных депутатов Украины" относительно обеспечения избирательных прав военнослужащих (№10356).

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Теги: #Верховная Рада#импичмент