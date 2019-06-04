Президент Зеленский отправился в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит свой первый международный визит на этом посту. Он состоится в европейскую столицу - Брюссель.
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Как пишет ТСН.uа, по плану Зеленский должен провести встречи с лидерами ЕС – главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также председателем Совета ЕС Дональдом Туском. Также украинский президент побывает и в штаб-квартире НАТО, где встретится с генсеком Йенсом Столтенбергом.
Кроме этого, немалую заинтересованность во встрече с Зеленским проявляли в Польше, а поэтому в рамках визита в Брюсселе состоятся переговоры с польским президентом Анджеем Дудой.
Основные темы переговоров – двустороннее сотрудничество Украины с ЕС, а также совместное противодействие российской агрессии.