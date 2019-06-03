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СМИ узнали, кто станет пресс-секретарем Зеленского (фото)

11:40, 03 июня 2019
Политика
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Мендель, как пишут СМИ, станет пресс-секретарем главы государства / facebook.com/Iuliia Mendel

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Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники в Администрации президента.

По словам собеседника, соответствующий указ о назначении Мендель должны опубликовать 3 июня в 13.30.

Несколько дней назад в сети появилась информация, что конкурс на должность выиграла Мендель.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июня, в 13:00 проведет брифинг на крыльце Администрации президента в Киеве.

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Теги: #Владимир Зеленский