День защиты детей: Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться

Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться.

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Соответствующий призыв он опубликовал по случаю Дня защиты детей в своем Facebook, опубликовав также фото своей семьи.

"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", - написал Зеленский.

Напомним, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Впервые официально его отметили в 1950 году, а в украинском календаре праздник появился в 1998-ом.

Ранее УНИАН писал, что подарить ребенку и как праздновать День защиты детей.