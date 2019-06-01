День защиты детей: Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться
12:09, 01 июня 2019Политика
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Сегодня, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей.
Владимир Зеленский / фото REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский призвал оставить детям такую страну, которой они будут гордиться.
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Соответствующий призыв он опубликовал по случаю Дня защиты детей в своем Facebook, опубликовав также фото своей семьи.
"Чтобы лучше понимать детей, надо иногда и самому становиться ребенком. Давайте оставим нашим детям страну, которой они будут гордиться!", - написал Зеленский.
Напомним, 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Впервые официально его отметили в 1950 году, а в украинском календаре праздник появился в 1998-ом.
Ранее УНИАН писал, что подарить ребенку и как праздновать День защиты детей.
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