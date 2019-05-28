Данилюк заявил о пропаже из комнаты в СНБО мониторов и серверов с информацией

Новоназначенный секретарь СНБО заявляет, что обратится по этому поводу в правоохранительные органы.

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что из ситуационной комнаты в СНБО исчезли мониторы и сeрвeры, на которых хранилась информация.

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Об этом Данилюк сообщил на своей странице в Facebook и обнародовал видео, на котором видно, что на местах, где раньше были мониторы и серверы, ничего не осталось.

Демонстрируя состояние ситуационной комнаты, он отметил, что еще месяц назад она выглядела иначе: «На всех стенах были большие мониторы, которые были присоединены к серверам. Все было снято во время смены власти. Такая получилась цивилизованная передача власти в Украине. Остались разве что флаги, под которыми принимались решения во время совещаний».

Также он показал соседнее с ситуационной комнатой небольшое помещение, в котором размещались серверы, с которых поступала информация на мониторы.

«Серверы также были вывезены. Мониторов нет, серверов нет. ...Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти. Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация?» - задал вопрос Данилюк.

В комментарии к видео он написал: "Пришел, увидел... Нет слов. Разбираться будут правоохранительные органы".

Отметим, в СНБО недавно опровергали информацию о том, что якобы Главный ситуационный центр Украины прекратил функционирование. "В последнее время по социальным сетям ширится фейковая информация, что якобы Главный ситуационный центр Украины прекратил функционирование по понятным только авторам этих нелепостей причинам. По поводу этого сообщаем: главный ситуационный центр Украины находится под надежной охраной, функционировал и продолжает функционировать в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО от 20 мая.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.