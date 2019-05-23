По действующей процедуре госзакупок ЦИК не успеет напечатать бюллетени

Председатель ЦИК подчеркнула, что законодательство о госзакупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который на этот раз будет длиться 58 дней.

По действующей процедуре государственных закупок Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не успеет напечатать бюллетени для внеочередных выборов депутатов, которые должны состояться 21 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, отвечая на вопрос, успеет ЦИК, согласно действующей процедуре госзакупок, заказать и напечатать бюллетени. "По действующей, нет", - сказала она.

По словам Слипачук, эта информация абсолютно известна госорганам, правительству и Верховной Раде.

Председатель ЦИК еще раз подчеркнула, что законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который на этот раз будет длиться 58 дней.

"Сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур: обеспечения изготовления избирательных бюллетеней, изготовления и доставки бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов; транспортировки протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации от УИК в ОИК, изготовления информационных плакатов политических партий; публикации информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ относительно перечня избирательных округов, формирования ОИК и УИК, а также изменений в их составе; реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом", - процитировала Слипачук заявление, опубликованное на сайте ЦИК.

Слипачук отметила, что и Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам, неурегулированные положения, а также положения без механизма реализации, среди которых вопрос установления факта проживания, голосования военнослужащих, участвующих в ООС, предоставления деклараций и тому подобное.

"Мы будем придерживаться всех действий для обеспечения законных выборов, которые должны состояться", - отметила Слипачук.

Она напомнила, что, согласно закону, избирательный процесс начинается со следующего дня после опубликования указа президента о роспуске ВР и назначении выборов без принятия ЦИК каких-либо постановлений о его начале.

Слипачук также отметила, ЦИК действует только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, согласно которым не имеет полномочий по установлению конституционности или неконституционности указов президента, а также фактически лишена возможности обращения в Конституционный суд Украины.

"ЦИК ожидает от президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года, в соответствии с законами Украины и лучшими демократическими европейскими практиками", - подчеркнула она.