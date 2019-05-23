цей матеріал доступний українською

По действующей процедуре госзакупок ЦИК не успеет напечатать бюллетени

13:31, 23 мая 2019
Политика
167 0
В ЦИК заявили, что не успеют напечатать бюллетени \ УНИАН

По действующей процедуре государственных закупок Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не успеет напечатать бюллетени для внеочередных выборов депутатов, которые должны состояться 21 июля.

Читайте также"Игра престолов" заканчивается, а наша продолжается: с завтрашнего дня в Украине начинается избирательная кампания

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, отвечая на вопрос, успеет ЦИК, согласно действующей процедуре госзакупок, заказать и напечатать бюллетени. "По действующей, нет", - сказала она.

По словам Слипачук, эта информация абсолютно известна госорганам, правительству и Верховной Раде.

Председатель ЦИК еще раз подчеркнула, что законодательство о государственных закупках не учитывает быстротечности избирательного процесса внеочередных выборов, который на этот раз будет длиться 58 дней.

"Сроки и порядок проведения государственных закупок значительно превышают сроки избирательного процесса, что может сделать невозможным проведение процедур: обеспечения изготовления избирательных бюллетеней, изготовления и доставки бланков протоколов о подсчете голосов, актов и других документов; транспортировки протоколов о подсчете голосов и другой избирательной документации от УИК в ОИК, изготовления информационных плакатов политических партий; публикации информации ЦИК и ОИК в региональных или местных печатных СМИ относительно перечня избирательных округов, формирования ОИК и УИК, а также изменений в их составе; реализацию права агитации в печатных и электронных СМИ за средства государственного бюджета в сроки, определенные законом", - процитировала Слипачук заявление, опубликованное на сайте ЦИК.

Слипачук отметила, что и Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины" содержит устаревшие положения, которые не соответствуют другим действующим законам, неурегулированные положения, а также положения без механизма реализации, среди которых вопрос установления факта проживания, голосования военнослужащих, участвующих в ООС, предоставления деклараций и тому подобное.

"Мы будем придерживаться всех действий для обеспечения законных выборов, которые должны состояться", - отметила Слипачук.

Она напомнила, что, согласно закону, избирательный процесс начинается со следующего дня после опубликования указа президента о роспуске ВР и назначении выборов без принятия ЦИК каких-либо постановлений о его начале.

Слипачук также отметила, ЦИК действует только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины, согласно которым не имеет полномочий по установлению конституционности или неконституционности указов президента, а также фактически лишена возможности обращения в Конституционный суд Украины.

"ЦИК ожидает от президента Украины, Верховной Рады и Кабинета министров немедленного принятия соответствующих решений, которые позволят провести внеочередные выборы депутатов 21 июля 2019 года, в соответствии с законами Украины и лучшими демократическими европейскими практиками", - подчеркнула она.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Верховная Рада#выборы#ЦИК