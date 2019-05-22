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Зеленский прогнозирует Верховной Раде "очень веселые дни"

18:03, 22 мая 2019
Политика
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Владимир Зеленский \ REUTERS

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Об этом он написал в своем Twitter. "После моего указа о роспуске парламента Андрею Парубию стало еще веселее. Впереди вас ждут очень веселые дни!", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по инициативе Зеленского, было закрыто без принятия каких-либо решений.

Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента, который предусматривал введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. Также в повестку дня не был включен законопроект президента о публичных закупках во время избирательного процесса.

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Теги: #Верховная Рада#Владимир Зеленский