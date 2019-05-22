Зеленский прогнозирует Верховной Раде "очень веселые дни"

Сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады, созванном по инициативе президента Украины, не было принято никаких решений.

Президент Владимир Зеленский прогнозирует председателю Верховной Рады Андрею Парубию и народным депутатам "очень веселые дни".

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Об этом он написал в своем Twitter. "После моего указа о роспуске парламента Андрею Парубию стало еще веселее. Впереди вас ждут очень веселые дни!", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, внеочередное заседание Верховной Рады, созванное по инициативе Зеленского, было закрыто без принятия каких-либо решений.

Верховная Рада не внесла в повестку дня законопроект президента, который предусматривал введение пропорциональной избирательной системы и снижение проходного барьера до 3%. Также в повестку дня не был включен законопроект президента о публичных закупках во время избирательного процесса.