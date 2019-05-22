В Представительстве ЕС отреагировали на указ Зеленского о роспуске Верховной Рады
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли прокомментировал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Об этом Мингарелли сказал в комментарии УНИАН.
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"Я просто верю, что все должно быть сделано в соответствии с законом, и в то же время отражать волю народа. И я уверен, что новому руководству удастся это сделать", - заявил Мингарелли.
Также он прокомментировал, может ли решение о досрочном роспуске парламента повлиять на отношения Украины с ЕС.
"Почему? ЕС поддерживает Украину, и мы готовы помочь всем, чем сможем", - подчеркнул посол ЕС.
Как сообщал УНИАН, Рада сегодня сорвала голосование по изменениям закона о выборах, даже не включив его в повестку дня.