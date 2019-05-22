Гриценко исключил объединение своей политсилы с партиями нынешнего созыва Рады на выборах

Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко исключил возможность объединения на внеочередных выборах с партиями, которые сейчас присутствуют в составе ВР.

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Об этом политик рассказал в комментарии "Громадському", комментируя объединение с партиями «Народний контроль», «Рідна країна» и «Європейська партія України».

Свое объединение с упомянутыми партиями политик назвал логичным шагом — «мы были вместе на президентских выборах и вместе идем на парламентские».

Также Гриценко добавил, что не ведет переговоры об объединении на выборах с «Силой людей», кандидат от которой снялся в его пользу.

Сейчас в парламенте представлены партия «Народный фронт», «Блок Петра Порошенко», Объединение «Самопомомич», «Оппозиционный блок», «Радикальная партия Олега Ляшко», Всеукраинское объединение «Батькивщина».

Накануне президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.