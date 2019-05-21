Нардеп рассказал о казусе на инаугурации Зеленского (видео)

По словам депутата, каждая инаугурация запоминается какими-то несуразностями.

Народный депутат Украины от фракции "Самопомич" Александр Опанасенко стал участником забавного инцидента в Верховной Раде. Во время инаугурации президента Владимира Зеленского он подхватил удостоверение главы государства, которое уронил солдат из почетного караула.

О подробностях происшествия Опанасенко рассказал в эфире ObozTV. По словам депутата, каждая инаугурация запоминается какими-то несуразностями.

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"Шел парень из почетного караула, я смотрю – удостоверение с подушечки соскальзывает, когда он поворачивался. Мое непосредственное место – возле ложи гостей, которые приехали. Там все президенты, иностранные гости – это справа, если смотреть на трибуну. Я вижу, что удостоверение сползает, и кинулся подтянуть его, почти успевал. Поймал почти на земле", – рассказал Опанасенко.

В связи с инцидентом он напомнил поговорку – "быстро поднятое не считается упавшим".

Нардеп сообщил, что его никто не благодарил за его поступок: "Наоборот, я думал, может я что-то не то сделал, может, трогать руками нельзя".

Также Опанасенко рассказал, что чувствовал военнослужащий из почетного караула, уронивший "удостоверение №1".

"Я понимал, что его внутренне просто разрывало, потому что это бешеная ответственность. Он под камерами стоял, такая ответственность, возможно раз в жизни такое бывает. Он ничего не говорил, но в глазах у него было напряжение, нервничал он серьезно. Хорошо, что не упал", – сообщил депутат.

Видео: Цензор.НЕТ

Как сообщал УНИАН, после того, как председатель ЦИК вручила удостоверение президента Украины Зеленскому, он положил его на специальную подушечку, которую держал представитель почетного караула, и удостоверение упало с неё.