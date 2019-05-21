Страсти по Раде. Состоятся ли в Украине досрочные парламентские выборы

«Я распускаю Верховную Раду восьмого созыва. Слава Украине!», - сказал новый президент в своей инаугурационной речи в понедельник, 20 мая. Но одного лишь заявления с парламентской трибуны недостаточно - теперь это намерение президент должен закрепить соответствующим указом. Этот документ еще не появился, поскольку на сегодня, на десять утра, Владимир Зеленский пригласил в Администрацию президента на консультации относительно роспуска Рады лидеров парламентских фракций. На этой встрече, с большой долей вероятности, будет обсуждаться возможная дата проведения досрочных выборов в украинский парламент.

Стоит отметить, что для народных депутатов восьмого созыва заявление нового президента о роспуске Рады не стало неожиданностью. «Это право президента, он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам», - сообщил замглавы фракции Блок Петра Порошенко Игорь Кононенко.

«Я приветствую роспуск парламента президентом Украины. Я считаю, что парламент наработал на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы. Наша команда целиком и полностью готова к парламентским выборам и, без сомнения, мы примем в них участие», - заявила лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.

В свою очередь, во фракции «Народный фронт» отметили, что заявление президента о роспуске парламента – исключительно политическое решение, которое не имеет ничего общего ни с правом, ни с Конституцией. Однако принимать участие в «этих сомнительных досрочных парламентских выборах» партия намерена.

Любопытно, что еще чуть более двух недель назад Владимир Зеленский и сам неохотно говорил на тему возможного роспуска Рады: «Рано об этом говорить – еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ».

Однако на минувшей неделе риторика команды Зе стала более четкой. «Есть предпосылки, которые дают возможность президенту распустить Верховную Раду… Одной из этих предпосылок является отсутствие коалиции… потому что в двух коалиционных фракциях нет 226 народных депутатов», – заявлял на одном из телеэфиров накануне инаугурации советник Зеленского Дмитрий Разумков.

Действительно, коалиция, по сути, перестала существовать еще в феврале 2016 года, когда парламентское большинство покинули фракции «Батькивщина» и «Самопомощь». Однако в депутатском корпусе об отсутствии коалиции не говорили до минувшей недели, когда спикер Верховной Рады Андрей Парубий официально сообщил о выходе из парламентского большинства фракции «Народный фронт».

Сделано это было в надежде, что от момента такого объявления у парламента есть 30 дней для формирования новой коалиции. А к тому моменту уже истекут законные сроки для возможного роспуска Рады нынешнего созыва (так как до очередных выборов останется меньше полугода).

Но, как это обычно бывает в отечественных политических реалиях, не все так однозначно…

Решение суда – не указ

Дело, опять же, в том, что, когда депутатам было удобно закрывать глаза на отсутствие коалиции в Верховной Раде, а решения принимать ситуативным большинством, в парламенте не сильно заботились о соблюдении законных процедур. Более того, по иску одного из парламентариев, Окружной административный суд Киева даже потребовал от руководства Верховной Рады раскрыть списки депутатов коалиции. Сделано это, впрочем, не было.

По словам главы правления Фонда DEJURE, главного эксперта по судебной реформе Реанимационного пакета реформ Михаила Жернакова, главный вопрос - кто и как должен «установить» факт отсутствие коалиции и, соответственно, с какого момента считать 30 дней, за которые должно быть сформировано новое парламентское большинство. «Закон подробно это не регламентирует. То, что Парубий объявил о роспуске коалиции после выхода «Народного фронта» только сейчас, не означает, что этой ситуации не существовало в 2016 году. Соответственно, юридическим фактом, который дает основания для роспуска парламента по п. 1 ч. 1 ст. 93, теоретически, можно считать и истечении 30 дней после выхода трех фракций в 2016 году», - отмечает он.

А вот использовать для этого решение Окружного административного суда Киева, по мнению юриста, команде нового президента не стоит. «Устанавливать наличие или отсутствие оснований для роспуска парламента - вообще не дело судов», - подчеркнул эксперт.

По его словам, такое решение обязательно обжалуют, а это будет означать, что пока будет длиться апелляционное рассмотрение, оно не наберет законной силы. С другой стороны, если апелляция будет «мгновенной» и поддержит решение ОАСК, «то вся эта история будет выглядеть шитой белыми нитками и договорняками».

Варианты обжалования президентского решения

С таким мнением согласен эксперт по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ Богдан Бондаренко. Кроме того, он обращает внимание, что обжалован может быть и соответствующий указ президента: «Есть два варианта обжалования указа президента – это может сделать Верховный суд в административной юрисдикции, или же Конституционный суд. Чтобы подать обращение в КСУ, нужно подкрепить его подписями более 45 народных депутатов».

Однако, по его словам, Центральная избирательная комиссия, даже при условии подачи такого обращения, все равно должна будет продолжить подготовку к выборам.

К тому же, рассмотрение обращения в КСУ – дело далеко не одного дня. «Можно попытаться сократить сроки при рассмотрении по сокращенной процедуре, но нужно понимать, что и это не будет быстро. На моей памяти, за последние пять лет единственный случай, который реально рассмотрели за 7 дней, хотя формально юридически его рассматривали дольше – это дело о крымском «референдуме». Сейчас же есть вероятность того, что пока будут рассматривать обращение, начнется избирательная кампания», - говорит Бондаренко.

Собственно, о таком развитии событий сразу после инаугурации заявили и в самой ЦИК. «Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ, со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе», – сказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

Впрочем, эксперты обращают внимание на тот факт, что президент может издать указ о роспуске Верховной Рады из-за отсутствия новой коалиции после выхода трех фракций в 2016 году без всякого дополнительного юридического обоснования. «Посмотрим текст - тогда можно будет предоставить ему юридическую оценку. Его, конечно, можно будет обжаловать в суде. Но вряд ли найдется много судей, которые захотят его отменить», - считает Михаил Жернаков.

Такое развитие событий предполагает и конституционалист, кандидат юридических наук, профессор кафедры Украинско-Американского Университета Конкордия Сергей Панасюк. Однако, по его словам, даже если в тексте указа не окажется обоснований для роспуска Рады, это все равно позволит депутатам обратиться в КСУ. А, учитывая, что нет силы, которая может остановить действие президентского указа, Украина может оказаться в ситуации, решения которой нет в украинском законодательстве.

Панасюк отмечает, что, в случае признания президентского указа о роспуске Рады неконституционным, досрочные выборы парламента могут быть признаны незаконными, а депутаты – уволенными на три месяца раньше законного срока.

«Сложившаяся ситуация может привести к тому, что указ нового президента может быть признан неконституционным. А, поскольку нельзя будет вернуть три месяца полномочий старому парламенту, это может стать основанием для еще одного роспуска парламента, уже следующего созыва. Но это также зависит от решения КСУ и политической ситуации в Украине», - говорит эксперт.

Таким образом, вместо одной парламентской гонки может быть две подряд.

Подействует ли на депутатов президентский шантаж

Актуализация темы досрочных выборов поднимает и вопрос дальнейшей работы Верховной Рады в парламентское «межсезонье». Согласно законодательству, Рада должна продолжать работу в штатном режиме до момента, когда новый созыв приступит к работе. Но будет ли она в состоянии поддерживать инициативы Зеленского? Из-за резкой риторики в адрес парламентариев, новый президент в первые 100 дней своей работы может оказаться в патовой ситуации.

«Зеленский получает полиаморфный парламент, где, для принятия какого-либо решения, ему придется ситуативно искать голоса в разных фракциях. Соответственно, получить голоса за его инициативы будет сложнее», - говорит руководитель Центра политических студий и аналитики Виктор Таран.

Политтехнолог Тарас Загородний также обращает внимание и на то, что если анонсированный роспуск все же состоится, то в подвешенном состоянии окажется как вопрос назначений по квоте президента на должности в ГПУ, СБУ и МИД, так и о голосовании законодательных инициатив, на которых настаивал Зеленский – Избирательном кодексе, депутатской неприкосновенности и криминализации статьи о незаконном обогащении. «Не будет парламент голосовать за что-то, если он идет на роспуск. И потому вся ответственность ложится на Зеленского. Безусловно, пленарные заседания будут проходить, но вряд ли депутаты будут даже собирать кворум. В принятие открытых списков я не верю, так как ЦИК уже будет работать уже в нынешнем законодательстве, а потому менять закон будет поздно», - говорит Загородний.

По его словам, могут также возникнуть проблемы с финансированием досрочной избирательной кампании, поскольку средства в госбюджете были заложены только под очередные выборы, подготовка которых должна была стартовать в июле. С учетом того, как скоро могут состояться досрочные выборы, пока непонятно, откуда брать на них деньги. Как непонятно и то, успеет ли ЦИК в срок провести все необходимые тендеры.

«Такой риск может привести к отсрочке старта избирательной кампании. Кроме того, если депутаты проведут консультации, то указ может быть опубликован позднее. В таком случае, выборы могут состояться не раньше 28 июля, так как подготовка к выборам не может длиться менее 60 дней», - говорит Загородний.

Впрочем, отсрочка - то, чего меньше всего бы хотелось самому Зеленскому. Ведь при таком сценарии шансов получить большинство мандатов в новом парламенте у него гораздо меньше, чем на досрочных выборах Рады. По словам украинского общественного и политического деятеля Александра Дония, досрочная кампания выгодна партии «Слуга народа» и, как ни странно, «Солидарности» Петра Порошенко, у которых сохраняются высокие рейтинги. «Все остальные – в очень плохой ситуации – и «Гражданская позиция», и «Народный фронт», и «Самопомощь», и заявленный «Голос» Вакарчука. Зеленский взял сейчас преимущество в инициативе – на волне президентской кампании он еще может проводить в парламент свою фракцию, но если он даст возможность провести очередные выборы, то он эту инициативу потеряет», - считает Доний.

Как бы то ни было, пока указа нет, не исключено, что заявление Зеленского о досрочных выборах – всего лишь рычаг давления на депутатов для того, чтобы, имея разрозненный парламент, отсутствие коалиции и без наличия собственной политической силы в главном законодательном органе страны, все же продвигать обещанные во время избирательной гонки инициативы.

Анастасия Заремба