Зеленский пешком пришел к АП (видео)

В Мариинском дворце глава государства принял участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился пешком из Мариинского дворца к зданию Администрации президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, в Мариинском дворце глава государства принял участие в приеме для глав иностранных делегаций по случаю вступления в должность.

После этого он в сопровождении членов своей команды пешком отправился из улиц Шелковичной и Институтской к Администрации президента. Его сопровождает, в частности, Дмитрий Разумков.

Зеленский в сопровождении членов своей команды, сторонников и прессы зашел на территорию вокруг Администрации, а затем по красной дорожке поднялся по лестнице и вошел в здание.

Пресса и сторонники президента остались на улице перед Администрацией.

Предполагается, что в АП пройдут двусторонние встречи Зеленского с главами иностранных делегаций.