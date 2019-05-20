Нардеп рассказал, когда Зеленский проведет консультации с фракциями о роспуске Рады

Указ может быть уже сегодня вечером.

Сегодня, 20 мая, вечером должны состояться консультации президента Владимира Зеленского с фракциями о роспуске Рады.

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Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова народного депутата Валерия Карпунцова. По словам нардепа, указ может быть уже сегодня вечером.

"Пока нет указа о роспуске Рады. Он еще не провел консультации с фракциями. Сегодня будет это проводить. Сейчас он приглашает. Он должен это сделать. Это норма Конституции. Посмотрим, что будет в обосновании. На нарушение Конституции он не пойдет. Вечером, я так понимаю, будет указ", - заявил Карпунцов.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Владимир Зеленский на церемонии инаугурации объявил о роспуске Верховной Рады.