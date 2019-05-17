Дочь подозреваемого в хищении денег Нацгвардии Аллерова имеет гражданство РФ и живет в Москве – САП

Сам же Аллеров на допросе утверждал, что его дочь является гражданкой Украины и проживает на украинской территории.

Дочь экс-командующего Национальной гвардией Украины Юрия Аллерова, которого НАБУ подозревает в завладении имуществом Нацгвардии, имеет двойное гражданство – украинское и российское, и большую часть времени проживает в Москве.

Об этом во время судебного заседания по так называемому делу квартир Нацгвардии сообщил прокурор САП, передает Громадское.

По данным следствия, у дочери Аллерова есть в Москве жилье и семья. Также неоднократно в Москву выезжала жена Аллерова.

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Сам же Аллеров во время допроса утверждал, что его дочь является гражданкой Украины и проживает на украинской территории.

Следствие также выяснило, что дочь Аллерова через три месяца после подписания первого дополнительного соглашения получила от «Укрбуд Девелопмент» – компании, которая фигурирует в расследовании, квартиру по заниженной цене.

Как сообщал УНИАН, 7 мая 2019 года президент Петр Порошенко уволил Аллерова с должности командующего Национальной гвардией Украины. Генерал-полковник Аллеров был командующим Нацгвардией с 30 декабря 2015 года.

14 мая детективы НАБУ задержали Аллерова и еще двух соучастников – гендиректора компании-застройщика и оценщика.