Расследование по делу экс-главы Генштаба Замана завершено

Владимир Замана подозревается в госизмене.

Главная военная прокуратура и Служба безопасности Украины завершили следствие о возможной государственной измене бывшего начальника Генштаба Владимира Заманы.

Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

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"Главной военной прокуратурой совместно с СУ ГУ СБ Украины в Киеве и Киевской области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по факту государственной измены в отношении бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по ч.2 ст.27, ч.1 ст.111 УК Украины", - написал он в Facebook.

Лысенко добавил, что подозреваемому и защитникам 16 мая предоставлен доступ к материалам досудебного расследования в соответствии с требованиями ст. 290 УПК Украины.

Напомним, 25 февраля Главная военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. По мнению обвинения, экс-начальник Генштаба незаконно сократил 3 тыс. сотрудников военных комиссариатов и отменил учет призывников. Также действия Заманы в 2013 году привели к сокращению 14 тыс. военнослужащих, расформированию 70 военных частей и объединений.