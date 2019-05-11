Порошенко освободил Филатова с должности заместителя главы Администрации президента
22:18, 11 мая 2019Политика
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Алексей Филатов в должности заместителя главы АП считался неформальным куратором судебной системы.
Порошенко назначил Филатова заместителем главы АП в июле 2014 года / фото УНИАН
Президент Петр Порошенко освободил Алексея Филатова с должности заместителя главы Администрации президента Украины.
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Текст соответствующего указа №215/2019 обнародован на сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, Порошенко назначил Филатова заместителем главы Администрации президента Украины 22 июля 2014 года.
Филатов в должности заместителя главы АП считался неформальным куратором судебной системы.
8 апреля СМИ сообщили, что президент уволил Филатова, однако в АП опровергли эту информацию.
Филатов фигурирует в уголовном производстве по содействию в "отмывании" денег соратником экс-президента Виктора Януковича украинским бизнесменом Сергеем Курченко.
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