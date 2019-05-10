Порошенко уже допрашивают по делу Майдана - Горбатюк
В настоящее время следователи Генеральной прокуратуры допрашивают действующего президента Украины Петра Порошенко по делу Майдана.
"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента", - заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью телеканалу ZIK.
Он отметил, что Порошенко согласовал с ГПУ дату допроса в четверг, 9 мая.
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Напомним, Генпрокуратура вызвала Порошенко на 7 мая для допроса по делам о преступлениях против активистов Евромайдана.
Президент не пришел на допрос.
Тогда в ГПУ заявили, что намерены инициировать силовой привод Порошенко на допрос после прекращения президентских полномочий в случае неявки в добровольном порядке.
8 мая стало известно, что Порошенко согласился прийти на допрос в Генпрокуратуру и дать показания по делу Майдана.