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Порошенко уже допрашивают по делу Майдана - Горбатюк

21:35, 10 мая 2019
Политика
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Петр Порошенко / REUTERS

"Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента", - заявил начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк в интервью телеканалу ZIK.

Он отметил, что Порошенко согласовал с ГПУ дату допроса в четверг, 9 мая.

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Напомним, Генпрокуратура вызвала Порошенко на 7 мая для допроса по делам о преступлениях против активистов Евромайдана.

Президент не пришел на допрос.

Тогда в ГПУ заявили, что намерены инициировать силовой привод Порошенко на допрос после прекращения президентских полномочий в случае неявки в добровольном порядке.

8 мая стало известно, что Порошенко согласился прийти на допрос в Генпрокуратуру и дать показания по делу Майдана.

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Теги: #ГПУ#Порошенко#допрос