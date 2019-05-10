Порошенко допросили по делу расстрелов на Майдане - Горбатюк

Договоренность о допросе была принята накануне.

Сегодня президента Петра Порошенко наконец допрашивали по делу расстрелов на Майдане в феврале 2014 года.

Об этом сообщил начальник Управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк в эфире телеканала ZIK.

По его словам, договоренность о допросе была достигнута накануне.

«Как мне сообщили, следователи уже допрашивают. Возможно, уже и закончили допрашивать президента», - сказал Горбатюк.

Он отметил, что следователи впервые допросили Порошенко еще в ноябре 2016 года, однако президент не подписал протокол, отметив, что имеет другую встречу и подпишет на следующий день.

«Если протокол не подписан, то мы не можем приобщить его к материалам уголовного дела. Несмотря на сотни напоминаний, к сожалению, с тех пор не было ни одной встречи. Каждый раз мы получали заверения, что протокол будет подписан. Три месяца назад я уже лично включился в этот процесс и писал пресс-секретарю Святославу Цеголко. Снова все говорят «да», - рассказал начальник управления специальных расследований ГПУ.

По его словам, обратиться к СМИ - это была крайняя мера, чтобы получить реакцию.

«Порошенко был вызван повесткой как для подписания протокола, так и у следователей возникли дополнительные вопросы для допроса в качестве свидетеля. Порошенко не явился, но это имело свой результат. Сразу через час после моего выступления кто-то из помощников связался со следователем и определились, что они договорятся о конкретной встрече в пятницу (10 мая)», - добавил Горбатюк.

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Как сообщал УНИАН, в апреле Порошенко обвинил Горбатюка в неудовлетворительном расследовании дел Майдана.

7 мая Порошенко не пришел в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры. По словам Горбатюка, о причинах неявки президента никто не сообщил, также не поступала просьба о возможности переноса допроса.

Он также заявил, что Порошенко, не явившись на допрос в ГПУ в качестве свидетеля по делам Майдана, поставил себя выше закона и продемонстрировал свое истинное отношение к соблюдению принципа верховенства права.

Горбатюк заявил, что следователи повторно будут вызывать Порошенко на допрос, и в случае повторной неявки будут обращаться в суд о взыскании с него штрафа.