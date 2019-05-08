В оккупированном Симферополе снова арестовали журналиста Гайворонского

Ранее Гайворонский публично покаялся за свою поддержку аннексии Крыма.

Подконтрольный РФ Киевский районный суд Симферополя арестовал на 10 суток ялтинского журналиста и блогера Евгения Гайворонского за отказ проходить медосвидетельствование во время его предыдущего задержания 26 марта.

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Как сообщает «Крым.Реалии», в данный момент Гайворонский находится в изоляторе временного содержания в Симферополе.

26 марта Гайворонского задержали по подозрению в употреблении наркотических средств. "Суд" в Ялте арестовал его на 12 суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.9 КоАП России (употребление наркотических веществ без назначения врача) и обязал пройти лечение от наркотической зависимости.

Задержан журналист был после того, как в эфире радио "Крым.Реалии" заявил, что жители Крыма "осознали ошибку" и хотят вернуться под контроль Украины. После выхода из-под ареста сообщил, что собирается выехать на материковую часть Украины.

Журналист родился в Донецке, работал там журналистом. Несколько лет назад переехал в Крым, где поначалу работал пресс-секретарем в местной пророссийской общественной организации "Народное единство" и редактором издания "Евразийский журнал". Тогда он поддерживал аннексию и политику российского президента Владимир Путина.

Некоторое время Гайворонский был корреспондентом крымской редакции российского издания "Комсомольская правда", а потом изменил позицию и стал сотрудничать с оппозиционным изданием "Примечания".