Вятрович назвал неудачной предложенную Зеленским дату инаугурации
Предложенная командой Владимира Зеленского дата инаугурации президента (19 мая) является крайне неудачной, поскольку на нее день приходится День памяти жертв политических репрессий.
Такое заявление сделал в Facebook глава Украинского института нацпамяти Владимир Вятрович.
Читайте такжеВятрович объяснил, почему его "напрягают" русскоязычные националисты
«Звучат предложения о проведении инаугурации президента 19 мая. Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом президента в 2007 году. То есть это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ», - указал он.
Вятрович также заявил, что Зеленский ранее якобы шутил над Голодомором.
"Комик Владимир Зеленский позволял себе шутки над Голодомором, президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью о миллионах жертв репрессий", - указал он.
Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что дата инаугурации станет понятной 14 мая на заседании Верховной Рады Украины.
На встрече с депутатами ВР Зеленский предложил провести инаугурацию 19 мая.