Незнание гимна и солдат в обмороке: как проходили инаугурации президентов Украины (видео)

Во время церемонии президент получает удостоверение.

Владимир Зеленский стал новоизбранным президентом. Центризбирком сегодня, 30 апреля, официально объявил победителя гонки.

Эти результаты должны напечатать официальные издания, а вскоре Верховная Рада назначит дату инаугурации, говорится в сюжете ТСН.

Результаты избирательной кампании должны обнародовать официальные издания "Голос Украины" и "Урядовый курьер" в течение пяти дней. Вероятно, тиражи выйдут из печати 4 мая. С этого дня стартует тридцатидневный срок, в который должна состояться инаугурация. Однако уже сегодня Владимир Зеленский имеет официальный статус новоизбранного президента Украины.

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Булаву - один из церемониальных президентских клейнодов, Зеленский должен получить во время инаугурации. Торжественная церемония, по закону, происходит в Верховной Раде. Хотя некоторые букмекеры уже принимают ставки на то, что новоизбранный президент может добиться ее проведения на Майдане, на стадионе или в Мариинском дворце. Дата торжеств больше всего зависит от спикера парламента. Именно по представлению Андрея Парубия депутаты должны назначить церемонию. В штабе Зеленского раньше предполагали, что это может быть 30 мая.

Саму церемонию депутаты придумывали вместе для инаугурации первого президента Леонида Кравчука в 1991 году. Оттуда и традиция присягать, положив руку на Пересопницкое Евангелие - один из самых ценных первых изданий в Украине. Тогда в зале зазвучал и гимн независимой Украины. А вот президентские клейноды, включая булаву, изготовили срочно, за две недели в 1999 году. Для второй инаугурации Леонида Кучмы, которая состоялась во Дворце Украина.

Инаугурация Виктора Ющенко в 2005-м стала двухчасовым шоу в прямом эфире.

Еще помпезнее вступал в должность Виктор Янукович, но с самого начала все пошло наперекосяк. Двери Верховной Рады перед будущим гарантом вдруг закрылись, а удостоверение президента, которое должно бы лежать на специальной подушке, новоизбранный глава государства спрятал в карман. Кроме того, Янукович не знает слов государственного гимна. Плохие знаки преследовали все президентство Януковича. Накануне инаугурации без видимых причин разрушился памятник основателям Киева: обвалилась задняя часть лодки, упали фигуры Щека и Хорива.

Инаугурацию Петра Порошенко также омрачила неприятность. От жары потерял сознание солдат почетного караула. Он зашатался и упал именно в ту секунду, когда Порошенко мимо него заходил в двери Рады.

Прохладно, скорее всего, не будет и в этот раз. Инаугурация Владимира Зеленского состоится, скорее всего, уже в конце мая.