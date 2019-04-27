Астролог назвал фатальную дату для инаугурации Зеленского

По словам астролога, 28 мая является наихудшей датой для инаугурации из-за положения Луны.

Распустят ли нынешнюю Верховную Раду и будут ли досрочные парламентские выборы, зависит от того, когда пройдет инаугурация Владимира Зеленского.

Об этом "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Можно не сомневаться, что нынешний спикер Верховной Рады Андрей Парубий будет пытаться сохранить за собой пост как можно дальше и позаботится о том, чтобы инаугурация ни в коем случае не произошла раньше 28 мая", - отметил он.

По словам Росса, Парубию есть чего опасаться.

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"Владимир Зеленский намерен всячески способствовать проведению надлежащих расследований дел Майдана и обнародовать результаты. Вероятнее всего, окажется, что у Парубия и Турчинова вообще полный комплект, потому, естественно, оба вышеназванных деятеля хотят иметь неприкосновенность. Поскольку Парубий возглавляет парламент, он сделает все, зависящее от него, чтобы инаугурация Зеленского не произошла раньше 28 мая", - объяснил он.

Что касается даты инаугурации Зеленского - 28 мая, то Росс считает ее наихудшим днем, который только можно придумать для инаугурации нового президента.

"В этот день будет Луна без курса. Так, Петр Порошенко выдвинулся в президенты 29 января 2019 года, как раз на Луне без курса – видим результат: он потерпел разгромное поражение на президентских выборах. Если инаугурация Владимира Зеленского произойдет 28 мая, то высок риск, что он вступит в должность президента, но затем практически сразу, использовав закон об импичменте, его свергнут", - рассказал астролог.

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По словам астролога, и Зеленский, и Порошенко оба одинаково заинтересованы в роспуске Верховной Рады.

"Однако не знаю, как им удастся убедить в этом Парубия. Однако если это удастся сделать, в этом случае будут досрочные парламентские выборы. Зеленский на них серьезно настроен, так же, впрочем, как и Порошенко", - отметил Росс.

"Если сейчас у Порошенко есть хоть какой-то рейтинг и хоть какой-то шанс войти в новый парламент со своей партией "Солидарность", то осенью его рейтинг в конец испарится, он станет "политическим трупом". Он будет настолько токсичен, что никто не захочет с ним связываться и становиться с ним единой командой", - добавил он.

Росс считает, что если же инаугурация состоится после 28 мая, в какой-то из дней до 3 июня, то Верховную Раду уже никто не распустит.