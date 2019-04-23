Савченко пришла в Верховную Раду (видео)

Она отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Нардеп Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду 23 апреля.

Об этом сообщает Общественное движение "Честно" в Тwitter.

Читайте такжеСавченко зарегистрировала в парламенте свой первый после освобождения из-под стражи законопроект

Она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что "обязательно будет брифинг где-то примерно в 10 часов".

Журналисты все же шли за Савченко, пытаясь получить хоть какие-то комментарии. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть его не сбила.

"Я очень хочу вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас были травмированы. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!", - сказала Савченко и ушла.

Надежда Савченко вернулась в @verkhovna_rada



Говорит, что будет участвовать в парламентских выборах. pic.twitter.com/HZBuevytEM — ЧЕСТНО (@chesno_movement) April 23, 2019

Как сообщал УНИАН, Савченко и бывшего руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта 2018 года задержали на линии разграничения с арсеналом оружия, подозревают в подготовке терактов и государственного переворота.

По данным следствия, они планировали обстрелять здания в правительственном квартале и убить руководство государства, а также захватить здание Верховной Рады. Также правоохранители задокументировали факт перевозки Савченко и Рубаном в ноябре 2017 года оружия с оккупированной на подконтрольную Украине территорию для совершения терактов.

В ночь с 15 на 16 апреля Броварской горрайонный суд освободил Савченко и Рубана из-под стражи, поскольку истек срок их мер.