В Госдепе США заявили, что с нетерпением ждут на работу с Зеленским

США отмечают, что выборы были мирными и конкурентными, а их результат отражает волю народа.

Госдепартамент выступил с официальным заявлением относительно выборов президента Украины, отметив, что США с нетерпением ожидают на работу с Владимиром Зеленским.

Официальное заявление Госдепа есть в распоряжении Громадського.

«Соединенные Штаты поздравляют избранного президента Владимира Зеленского с победой на президентских выборах. Мы также поздравляем украинский народ с проведением выборов, которые отражают прочность демократии в Украине через 5 лет после Революции Достоинства и после пяти лет безжалостной российской агрессии», — заявили в ведомстве.

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США отмечают, что выборы были мирными и конкурентными, а их результат отражает волю народа.

«Соединенные Штаты неуклонно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ и продолжат поддерживать Украину в процессе проведения необходимых реформ. Мы с нетерпением ожидаем работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для достижения общей цели обеих стран — безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины», — подчеркнули в Госдепе.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента. Явка избирателей во втором туре выборов президента на территории Украины составила 61,37%. В ЦИК заявили, что ориентировочно 30 апреля смогут объявить официальные результаты второго тура выборов.