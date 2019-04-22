В ГПУ передумали и снова подписали подозрения окружению Порошенко в "деле Курченко"

Пресс-секретарь Генпрокуратуры уточнил, что на сайте ГПУ не было технического сбоя, и действительно были опубликованы повестки о вызове лиц из окружения действующего президента для вручения им подозрений в совершении преступлений.

Подозрения о совершении преступлений лицам из окружения действующего президента Петра Порошенко по так называемому «делу Курченко» подписаны с соблюдением всех процедур согласно Уголовному процессуальному кодексу.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил, что речь идет, в частности, об экс-главе Администрации президента Борисе Ложкине, действующем заместителе главы АП Алексее Филатове, экс-председателе Национального банка Валерии Гонтаревой.

«Как вам известно, 28 марта, за несколько дней до начала первого тура президентских выборов прокурор Константин Кулик объявил в СМИ, что он сообщил о подозрении некоторым экс-чиновникам, но впоследствии, когда Генеральная инспекция провела служебное расследование, выяснилось, что эти подозрения были объявлены с нарушением Уголовного процессуального законодательства», - сообщил он.

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По словам Лысенко, после этого подозрения были изъяты из ЕРДР.

Пресс-секретарь ГПУ отметил, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко провел встречу со следственно-прокурорской группой, ведущей так называемое «дело Курченко».

Он отметил, что после того, как было выяснено, что эти подозрения были объявлены незаконно, то уже сейчас, по всем процедурам, предусмотренным законодательством, подозрения были подписаны и повестки о вызове для их вручения и допроса в качестве подозреваемых направлены фигурантам этого производства.

Лысенко уточнил, что на сайте ГПУ не было технического сбоя, и действительно были опубликованы повестки о вызове лиц из окружения действующего президента для вручения им подозрений в совершении преступлений.

По его словам, сегодня утром повестки были выставлены на сайте ГПУ, в них отмечается, что несколько человек вызываются на 23 и 25 апреля к следователю ГПУ.

Как сообщал УНИАН, 28 марта генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Департамент международно-правового сотрудничества ГПУ завершил расследование в отношении бизнесмена Сергея Курченко.

По его словам, Курченко подозревается в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича и осуществлении в ее составе особо тяжких преступлений против государства Украина.

Луценко отметил, что в ходе расследования преступлений сообщено о подозрениях 98 лицам, в том числе чиновникам, из них 12 - высшие должностные лица центральных органов исполнительной власти, а также Национального банка Украины, 6 руководителей областных государственных администраций, 14 человек руководящего состава государственных предприятий.

В тот же день заместитель главы Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры, председатель отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик сообщил, что фигурантами дела Курченко, которым ГПУ объявила о подозрении, являются экс-глава АПУ Борис Ложкин, экс-председатель Нацбанка Валерия Гонтарева, экс-министр экологии Николай Злочевский, действующий заместитель председателя АПУ Филатов и другие топ-чиновники.

Соответствующее заявление Кулика было передано журналистам. Его обнародовала в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" 28 марта ведущая Наталья Мосейчук.

Позже в Генпрокуратуре сообщили, что подозрения Ложкину, Гонтаревой и Филатову были отменены.

11 апреля, прокурор Кулик на пресс-конференции в УНИАН обвинил Порошенко во вмешательстве в расследование дела, в котором фигурирует окружение президента.

По словам Константина Кулика, ему стали известны обстоятельства, которые свидетельствуют о содействии преступной организации Януковича лицами, которые входят в Администрацию президента и руководства Генпрокуратуры.

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22 апреля на сайте ГПУ были опубликованы повестки экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, действующему заместителю главы АП Алексею Филатову, экс-председателю Национального банка Валерии Гонтаревой о вызове для вручения подозрений и допроса по так называемому «делу Курченко».

Всех указанных лиц вызывают к следователю на 23 и 25 апреля на разное время в качестве подозреваемых по уголовному производству №12013220540000400 от 31 января 2013 года.

Как известно, в рамках этого уголовного производства ГПУ расследует создание экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации и совершение преступлений в топливно-энергетическом и банковском секторах, сфере налогообложения и других.

Один из эпизодов производства - хищение при закупке так называемых «вышек Бойко» - самоподъемных буровых установок, приобретенных за более чем 400 миллионов долларов. Другой - коррупционные схемы беглого олигарха Сергея Курченко.