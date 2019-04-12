Зеленский встретился с президентом Франции в Елисейском дворце (видео)

Встреча состоялась в резиденции президента Французской Республики в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце.

Об этом говорится в сообщении на странице "Команды Зеленского" в Facebook.

"Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Лидер Французской Республики принял кандидата в президенты Украины в своей резиденции - Елисейском дворце в Париже", - говорится в сообщении.

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К сообщению также прилагается короткое видео встречи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, в Париже президент Франции Макрон проведет встречи с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Согласно результатам первого тура выборов президента Украины, состоявшихся 31 марта, за Зеленского проголосовали 30,24% избирателей, за Порошенко - 15,95% избирателей. Таким образом они вышли во второй тур голосования, который состоится 21 апреля.