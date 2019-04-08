Порошенко заявил, что повторно сдаст анализ на наркотики экспертам ВАДА

Наркозависимость кандидата в президенты является прямой угрозой национальной безопасности Украины, заявил Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко поддержал инициативу украинского боксера Владимира Кличко, призвавшего кандидатов в президенты "не заниматься кустарными методами при сдаче анализов" и сдать профессиональный тест на наличие следов наркотических веществ или алкоголя в организме.

Об этом Порошенко рассказал 7 апреля в интервью телеканалу "Украина". "Чрезвычайно важно и принципиально, чтобы анализы провела самая авторитетная в мире международная организация допингового контроля ВАДА, которая вывела на чистую воду российское допинговое агентство и добилась снятия России с большинства соревнований. Авторитет этой организации не вызывает ни малейших сомнений", - подчеркнул он.

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По словам Порошенко, на следующей неделе в Украину приедет руководство и эксперты ВАДА.

"Я эти тесты пройду сразу же, после прибытия. Считаю, что это чрезвычайно важно. Является большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины может стать человек, верховным главнокомандующим Украины может стать человек, который... не исключено, что имеет наркотическую зависимость. Нужно пройти тест, чтобы снять этот вопрос, оба кандидата в этом заинтересованы. Потому что наркозависимость кандидата является прямой угрозой национальной безопасности Украины", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля кандидат в президенты Украины Зеленский заявил о готовности идти на дебаты перед вторым туром президентских выборов с действующим главой государства Петром Порошенко, но озвучил ряд условий. В частности, дебаты должны проходить на НСК "Олимпийский", перед народом Украины, и чтобы все каналы имели право транслировать дебаты в прямом эфире, а также кандидаты должны пройти медицинскую экспертизу и доказать народу, что среди них нет ни алкоголиков, ни наркоманов. Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе.

4 апреля представитель избирательного штаба действующего главы государства Олег Медведев заявил, что Порошенко приглашает Зеленского вместе сдать анализы на употребление наркотиков и алкоголя в медпункте НСК "Олимпийский". В свою очередь в штабе Зеленского отклонили предложение сдавать кровь непосредственно в медпункте НСК "Олимпийский" и заявили, что он придет сдавать анализы в частную лабораторию. 5 апреля утром Зеленский сдал кровь на анализы в частной лаборатории "Евролаб". Порошенко сдал кровь, мочу и волосы на содержание алкоголя и наркотиков в медицинском центре НСК «Олимпийский» четырем медицинским учреждениям столицы.