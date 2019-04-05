Кадровые перестановки: Порошенко уволил замглавы СБУ

В прошлом месяце Косинский был освобожден от должности начальника Управления СБУ в Сумской области.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Владислава Косинского заместителем председателя Службы безопасности Украины, освободив от этой должности Сергея Базюка.

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Об этом говорится в указах главы государства №102 и №103 от 4 апреля, обнародованных сайте главы государства.

Базюк занимал должность заместителя председателя СБУ с 31 октября 2015 года, до этого был начальником Управления СБУ в Николаевской области.

Причина увольнения Базюк не указана.

Как сообщал УНИАН, 13 марта Порошенко уволил Косинского с должности начальника Управления СБУ в Сумской области, которую тот занимал с 14 февраля 2017 года.