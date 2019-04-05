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Зеленский ответил вопросы о ключевых постах в государстве в случае его победы на выборах

11:27, 05 апреля 2019
Политика
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Зеленский говорит, что кумовства не будет / фото УНИАН

Кандидат на пост президента Владимир Зеленский уверяет, что не допустит «кумовства» при назначении на государственные должности в случае его избрания главой государства, но до сих пор так и не назвал конкретные фамилии.

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Об этом говорится в спецрепортаже программы «Схемы: коррупция в деталях» – «Вперед, на Банковую!».

«Не переживайте. Кумовства у нас не будет», – подчеркнул Зеленский в ответ на вопрос, между кем он в случае победы на выборах распределит государственные должности, находящихся в сфере влияния президента.

Ранее у кандидата в президенты Владимира Зеленского заверили, что он представит свою команду и план действий на первые 100 дней в случае победы раньше, чем начнется второй тур голосования.

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Теги: #Владимир Зеленский