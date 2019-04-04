цей матеріал доступний українською

Полковник устал: Гриценко заявил, что баллотироваться в президенты больше не будет

15:28, 04 апреля 2019
Политика
387 0
Гриценко баллотировался в президенты три раза / фото УНИАН

Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

Читайте такжеЦИК обработала 100% протоколов: Зеленский опережает Порошенко в два раза

"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - отметил Гриценко.

По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Гриценко впервые баллотировался на пост президента, но набрал всего чуть более 1%.

В 2014 году он второй раз пытался стать президентом, и на этот раз уже был одним из фаворитов.

В 2019 году Гриценко в первом туре президентских выборов набрал 6.91% голосов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Анатолий Гриценко#выборы президента Украины 2019