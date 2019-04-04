Полковник устал: Гриценко заявил, что баллотироваться в президенты больше не будет
15:28, 04 апреля 2019Политика
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Гриценко намерен сосредоточиться на подготовке к парламентским выборам.
Гриценко баллотировался в президенты три раза / фото УНИАН
Лидер Гражданской позиции Анатолий Гриценко заявил, что больше не будет баллотироваться в президенты Украины.
Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
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"Больше я на президентские выборы не пойду. Это точно", - отметил Гриценко.
По словам политика, он вместе со всей своей командой начинает подготовку к парламентским выборам.
Как сообщал УНИАН, в 2010 году Гриценко впервые баллотировался на пост президента, но набрал всего чуть более 1%.
В 2014 году он второй раз пытался стать президентом, и на этот раз уже был одним из фаворитов.
В 2019 году Гриценко в первом туре президентских выборов набрал 6.91% голосов.
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