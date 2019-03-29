ГПУ объявила подозрение Гонтаревой в пособничестве в завладении двух миллиардов гривень "Аграрного фонда"

Cледователи Генпрокуратуры обратили внимание на противоправную деятельность Гонтаревой и Стеценко в рамках масштабного расследования преступлений «Семьи» беглого президента Виктора Януковича.

В рамках масштабного «дела Курченко» следователи Генпрокуратуры в четверг, 28 марта, объявили подозрение экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой и совладельцу украинской инвесткомпании ICU (управляющей активами президента Украины Порошенко) Константину Стеценко в пособничестве в завладении средствами «Аграрного фонда» на 2 миллиардов гривень.

Как говорится в документах, имеющихся в распоряжении агентства, следователи Генпрокуратуры обратили внимание на противоправную деятельность Гонтаревой и Стеценко в рамках масштабного расследования преступлений «Семьи» беглого президента Виктора Януковича. Прокуратура сообщает, что по этому делу общая стоимость арестованного имущества составляет более пяти миллиардов гривень, а сумма возвращенных убытков составляет более 1,5 миллиарда долларов США.

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Следователи Генпрокуратуры подозревают Гонтареву, которая до назначения главой центробанка страны была совладелицей компании ICU, и Стеценко в совершении преступлений, предусмотренных рядом статей Криминального кодекса «по факту содействия преступной организации и пособничестве в незаконном завладении чужим имуществом - денежными средствами ПАО «Аграрный фонд» на общую сумму 2, 069 млрд гривень».

Как выяснили следователи, эта схема была провернута в феврале 2014 года путем заключения коммерческим «Брокбизнесбанком» липовых соглашений покупки-продажи облигаций внутреннего государственного займа с ПАО «Аграрный фонд» и договоров прямого РЕПО с Национальным банком.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура завершила расследование против Сергея Курченко. Подозрения в отмывании миллиардов «семьи» Януковича объявлены его соучастникам: экс-главе АП Ложкину и бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову и другим. В целом подозрения предъявлены 98 лицам, в том числе, 12 высшим должностным лицам министерств и ведомств, а также Нацбанка и шести руководителям областных госадминистраций.

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После обнародования информации в СМИ генпрокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook также подтвердил ее, а также сообщил детали объявления подозрений высокопоставленным чиновникам страны в рамках дела Курченко.

Однако позже в ГПУ стало происходить что-то странное. Так, пресс-секретари Луценко внезапно выступили адвокатами Гонтаревой и компании из окружения Порошенко. Лариса Сарган, пресс-секретарь Генпрокурора Юрия Луценко, и спикер ГПУ Андрей Лысенко распространили официальное заявление ГПУ о том, что объявление подозрений Гонтаревой, Ложкину, Стеценко и Филатову было проведено с нарушением законодательства.

Уже после заявлений пресс-секретарей Луценко, в распоряжении УНИАН оказались фотокопии подозрений, предъявленных ГПУ людям из ближайшего окружения Петра Порошенко: Валерии Гонтаревой, заместителю главы АП Филатову и другим. Источник в ГПУ предоставил агентству фото документов, направленных Генеральной прокуратурой Украины подозреваемым.