Аваков потребовал от Гройсмана разобраться с полетами Бойко в Москву в обход запрета на авиасообщение с РФ (видео)

Кабинет министров Украины поручил выяснить ситуацию относительно нарушения порядка пересечения границы кандидатом на пост президента Юрием Бойко и председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком во время поездки в Москву 22 марта.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков возмутился ситуацией с полетом кандидата в президенты Украины Юрия Бойко вместе с кумом президента РФ Виктором Медведчуком 22 марта в Москву, вопреки запрету авиационного сообщения между РФ и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 27 марта на заседании правительства.

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"Почему так произошло, что, в нарушение закона Украины, нарушение санкций Украины о запрете авиационного сообщения с РФ, 22 марта состоялся перелет народного депутата Бойко в направлении Киев (Жуляны) - Москва 12.50, Москва - Киев (Жуляны) 23.18? Мы все знаем, какие переговоры вел господин Бойко в Москве - антиукраинские. Я хочу поднять этот вопрос и получить на него ответ. Кто из государственных чиновников принимал решение в нарушение запрета - создать такой комфорт для людей, которые в Москве с премьером Медведевым обсуждали антиукраинские вопросы?", - спросил Аваков.

В свою очередь премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил выяснить ситуацию вокруг поездки Бойко и Медведчука в Москву.

«Давайте поручение правительству - Госавиаслужба, Украэрорух, пограничники - проверить, кто действовал, в каких пределах и где были допущены нарушения закона Украины с соответствующим реагированием и информированием Кабинета министров», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 марта в резиденции российского премьера в Подмосковье премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава «Газпрома» Алексей Миллер встретились с Бойко и Медведчуком. Было заявлено, что на встрече обсуждались вопросы взаимодействия в газовой сфере. Бойко отметил, что готов предложить России варианты продления транзитного газового контракта, поскольку действующая власть Украины «не проявляет активности» в решении этого вопроса.

Президент Петр Порошенко осудил визит в Москву Бойко и Медведчука.