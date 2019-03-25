СНБО сняло санкции с Приднестровского металлургического завода, который контролируется близким к Путину олигархом Усмановым - СМИ

На сайте Президента Украины появился указ, который вводит в силу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых антироссийский санкциях и всевозможных экономических ограничениях для более чем 800 человек и почти 330 предприятий. В списке физических лиц в основном российские военные.

Как сообщает телеканал ICTV в программе «Факти Тижня, 100 хвилин з Оксаною Соколовою» из списка странным образом исчезло предприятие, связанное с российским олигархом, которое работает на российскую оборонку.

«Кто эти счастливчики, лишившихся санкций? Позиция 59 - Иосиф Кобзон. Ну тут все понятно. Дальше интереснее … Под номером 721 значится «Молдавский металлургический завод». Это едва ли не самое больше предприятие пророссийского Приднестровья. Завод контролируется близким к Путину олигархом Алишером Усмановым. Вот он благодарит российского президента за очередной орден», - сообщает телеканал.

По словам авторов материала, среди состояния, которые сумел заработать миллиардер Османов, можно отметить: «Издательский дом «Коммерсант», @mail.ru, компанию «МегаФон», а главное - железные рудники и металлургические заводы. Они поставляют металл, в том числе, и для оборонного комплекса России, то есть на оружие. И вот с такого завода Украины снимает санкции, в то время, как просит мир их усиливать», говорится в материале.

Как сообщают журналисты, Молдавский завод имеет в Украине давний интерес. Здесь он скупает дефицитную сырье - металлолом. Перерабатывает и нам же продает уже готовую продукцию, лишая работы украинские заводы.