Участники акции против хищений в оборонном комплексе пошли к Администрации президента (фото)

Активисты «Национального корпуса» и «Национальных дружин» хотят еще раз передать в Администрацию президента свои требования: привлечь к уголовной ответственности фигурантов журналистского расследования о хищении оборонного бюджета - уже уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других.

Участники акции «Национального корпуса» «# СвинарчукивПорошенко - за решетку» против хищений в оборонном комплексе колонной пришли с Майдана Незалежности к Администрации президента.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие до 3 тыс. человек.

Участники акции прошли по улицам Грушевского и Институтской к Администрации президента на улице Банковой. Впереди колонны ехали автомобили взрывотехнической службы, а полицейские проверяли днища припаркованных на тротуаре легковушек на предмет взрывных устройств.

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Следует также отметить, что за колонной шли несколько сотен пенсионеров, которые все время молча наблюдали за акцией, отгороженные от активистов шеренгой молодых людей в униформе - представителями «Нацкорпуса» и «Нацдружин».

Активисты пришли к Администрации президента, чтобы еще раз передать свои требования: привлечь к уголовной ответственности фигурантов журналистского расследования о хищении оборонного бюджета - уже уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других.

У Администрации президента сосредоточено очень много правоохранителей в специальном снаряжении - шлемах, наколенниках, тактических очках.

Около сотни правоохранителей перекрыли Банковую возле Дома писателей. Также во дворах домов по адресам Банковая, 1 и 2 сосредоточено не менее 100 правоохранителей. Кроме того, за спинами спецназовцев припаркованы несколько грузовиков-автозаков.

Также на месте происшествия стоит автомобиль пожарной службы.

Как сообщал УНИАН, ранее участники акции «Национального корпуса» «# СвинарчукивПорошенко - за решетку» против хищений в оборонном комплексе собрались на Майдане Незалежности и после митинга направились к Администрации президента.

Активисты «Нацкорпуса» и «Нацдружин» хотят еще раз передать свои требования: привлечь к уголовной ответственности фигурантов журналистского расследования о хищении оборонного бюджета - уже уволенного с должности первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына Игоря и других.