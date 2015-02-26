ОБСЕ: не все участники конфликта предоставили необходимую информацию об отводе вооружений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре заявил представитель СММ ОБСЕ Майкл Боцюркив.

«Мы пока не видим, чтобы все участники предоставили нам информацию о верификации. Нам важны две вещи: неограниченное передвижение наших наблюдателей, а мы до сих пор встречаемся с задержками и препятствиями с обеих сторон, а также нам необходимо безопасное пространство, в котором будут работать наблюдатели», - сказал Боцюркив.

На просьбу уточнить, кто именно не предоставил такую информацию, Боцюркив сказал: «Я думаю, что в такие болезненные времена мы не будем указывать пальцем. Те, кто не подал информацию, знают, кто они, и все знают, что им нужно сделать и когда. Сейчас настало время, чтобы эту информацию предоставили мониторинговой миссии, чтобы эффективно и достоверно наблюдать за отводом тяжелого вооружения».

По словам Боцюркива, СММ ОБСЕ необходимо три основополагающие виды информации: где находятся тяжелые вооружения, сколько их, какими маршрутами передвигаться и конечные пункты.

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Как сообщал УНИАН, подписанным 12 февраля в Минске комплексом мероприятий, направленных на имплементацию сентябрьских Минских договоренностей относительно урегулирования ситуации на Донбассе, предусмотрен «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных комплексов «Точка» («Точка У»):

- для украинских войск: от фактической линии соприкосновения;

- для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения связи с Минским меморандумом от 19 сентября 2014 г.

Отвод выше перечисленных тяжелых вооружений должен начаться не позднее, чем на второй день после прекращения огня, и завершиться в течение 14 дней».

Этому процессу должно способствовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней контактной группы.