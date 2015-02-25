В аэропорту Донецка из-под завалов достали тела четырех "киборгов" - источник

По данным собственного источника Громадське ТБ, непосредственно доставали тела сотрудники МЧС самопровозглашенной «ДНР» и пленные.

Двоих погибших опознали сами пленные. Во время этой операции не было представителей Красного Креста и ОБСЕ, потому, как сами объяснили, они не получили письменных гарантий безопасности с украинской сторони.Также присутствовали представители Минобороны и волонтерской организации «Патриот».

Читайте такжеЖурналисты BBC попали под обстрел в Донецком аэропорту (видео)Разбирали завалы и извлекали тела в течение 3 часов. Всего в аэропорту, в частности, в новом терминале, по данным представителей самопровозглашенной «ДНР», примерно 30 тел.

Позже сотрудник Центра освобождения пленных при Вооруженных силах Украины Василий Будык сообщил, что получили уже семь тел.