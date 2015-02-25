С 1 марта в Крыму запретят украинские церкви и крымскотатарские религиозные общины

Как сообщает «Институт религиозной свободы», невыполнение этого условия влечет за собой запрет на религиозную деятельность таких юридических лиц и их последующую ликвидацию.

"Юридические лица, не приведшие свои учредительные документы в соответствие с законодательством Российской Федерации, которые не обратились с заявлением о внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических лиц и не приобрели статус филиала (представительства) иностранного юридического лица в срок, установленный этой статьей..., после окончания этого срока не имеют права осуществлять деятельность на территории Российской Федерации... и подлежат ликвидации", - указано в федеральном законе РФ.

ОО «Институт религиозной свободы» отмечает, что начальник отдела по делам религий и национально-культурных обществ Министерства культуры Крыма Александр Селевко заявил на расширенном заседании комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Симферополе, что процесс перерегистрации религиозных организаций в Крыму "идет очень сложно".

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По его словам, завершить переход крымских религиозных общин в российское правовое поле планировалось до 31 декабря 2014 года, однако срок пришлось продлить до 1 марта 2015 года.

По данным заместителя "представителя президента РФ в Крыму" Владимира Бобровского, в регионе перерегистрировалось 9 общин. Еще 73 находятся в стадии регистрации. Свои уставы в Москве зарегистрировали только 2 религиозные организации.

«Институт религиозной свободы» напоминает, на начало 2014 года в Крыму со статусом юридического лица действовало 1409 религиозных организаций. Еще около 674 религиозных общин, в основном крымскотатарских, действовали без регистрации. За последние 25 лет количество религиозных общин в Крыму увеличилось с 47 до 2083.

В «Институт религиозной свободы» отмечают, что российское законодательство существенно ограничивает права верующих и религиозных организаций по сравнению с законодательством Украины. По мнению экспертов института, лишение статуса юридического лица в первую очередь поставит под угрозу имущественные права украинских религиозных общин, которые не смогут распоряжаться своими храмами, молитвенными домами, мечетями и другими сооружениями. Такое требование о перерегистрации направлена на побуждение принятия украинскими священниками и верующими гражданства России, вхождение под юрисдикцию российских религиозных центров и полное подчинение законодательству РФ.

Кроме этого, только зарегистрированные религиозные организации могут проводить религиозные обряды в больницах, детских домах, домах престарелых и тюрьмах; приглашать иностранных граждан на работу; открывать банковские счета для получения пожертвований; приобретать и арендовать помещения для богослужений и другое имущество; производить и распространять литературу, печатные, аудио - и видеоматериалы; осуществлять благотворительную деятельность; устанавливать и поддерживать международные связи и контакты.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым.

За эти действия США, Евросоюз, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели против России санкции.

Так, 20 декабря 2014 года президент США Обама распорядился запретить торговлю и инвестирование в Крыму. Обама в очередной раз призвал Россию прекратить оккупацию и попытку аннексии Крыма, прекратить поддержку террористов на востоке Украины.

В конце декабря 2014 года Министерство финансов США дало американским предпринимателям один месяц для того, чтобы они свернули свой бизнес на территории Крыма.