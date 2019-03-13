Заседание ВСК по коррупции в оборонной сфере (онлайн-трансляция)

На заседании рассматривают обнародованную в СМИ информацию о злоупотреблениях при закупке запчастей, комплектующих и оборудования для «Укроборонпрома».

В Верховной Раде Украины с участием представителей Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны и Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции проходит внеочередное расширенное заседание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.

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Заседание проходит в конференц-зале парламента. Председателем ВСК является секретарь Комитета по нацбезопасности Иван Винник.

На заседании планируется рассмотреть обнародованную в СМИ информацию о фактах злоупотреблений по закупке запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий Государственного концерна «Укроборонпром».

По словам Винника, на заседание, кроме представителей двух комитетов, приглашен ряд руководителей правоохранительных органов, в частности, те, которые были упомянуты в журналистском расследовании, а также руководство «Укроборонпрома».

На заседание также приглашены руководители Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Генеральной прокуратуры Украины, Службы безопасности Украины, Государственной фискальной службы, Министерства обороны Украины, «Укроборонпрома», а также Государственного бюро расследований.

В то же время Винник подчеркнул, что заседание ВСК, которое заранее планировалось на 14 марта, все же состоится.

Как сообщал УНИАН, 5 марта заместитель председателя антикоррупционного комитета ВР Борислав Береза заявил, что руководителя САП Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника вызвали на заседание комитета, который состоится 13 марта, по расследованию фактов хищений в оборонной сфере.

Заседание Временной следственной комиссии парламента по расследованию сведений о хищений в Вооруженных силах и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 годы запланировано на четверг, 14 марта.