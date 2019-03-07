НАБУ провело 20 обысков у Гладковских и других фигурантов дел о хищениях в оборонной сфере

Директор НАБУ Артем Сытник сообщил, что следственные действия по зарегистрированным по результатам расследования СМИ производствам относительно хищений в ОПК продолжаются.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что сотрудники НАБУ сегодня провели около 20 обысков по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына и других фигурантов производств по хищениям в оборонной сфере.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве. «Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах (программы журналистских расследований «Наши гроши» - УНИАН), мы зарегистрировали два уголовных производства. Сегодня в рамках одного из них было проведено ряд обысков - около 20, в том числе и по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан», - отметил Сытник.

Он отметил, что пока следственные действия продолжаются.

Сытник сказал, что производства расследуются «фактически с нуля».

«До этого расследования мы этих данных, содержащихся в той же переписке, не имели», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником «грязной работы и грязных дел» и судится с журналистами-расследователями.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, причиненного госбюджету, о которых говорится в расследовании проекта «Наши гроши с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий «Укроборонпрома», согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали «откаты» за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.