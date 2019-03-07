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НАБУ провело 20 обысков у Гладковских и других фигурантов дел о хищениях в оборонной сфере

14:07, 07 марта 2019
Политика
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Артем Сытник / REUTERS

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что сотрудники НАБУ сегодня провели около 20 обысков по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, его сына и других фигурантов производств по хищениям в оборонной сфере.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве. «Исходя из того, что мы увидели в тех сюжетах (программы журналистских расследований «Наши гроши» - УНИАН), мы зарегистрировали два уголовных производства. Сегодня в рамках одного из них было проведено ряд обысков - около 20, в том числе и по месту жительства Игоря и Олега Гладковских, Виталия Жукова, Андрея Рогозы и других граждан», - отметил Сытник.

Он отметил, что пока следственные действия продолжаются.

Сытник сказал, что производства расследуются «фактически с нуля».

«До этого расследования мы этих данных, содержащихся в той же переписке, не имели», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн. Гладковского журналисты называют другом Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником «грязной работы и грязных дел» и судится с журналистами-расследователями.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, причиненного госбюджету, о которых говорится в расследовании проекта «Наши гроши с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий «Укроборонпрома», согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали «откаты» за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

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Теги: #НАБУ#обыски#Гладковский