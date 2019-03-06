С 27 кандидатов в Высший антикоррупционный суд почти половина не является профессиональными судьями

Они не являются профессиональными судьями, а людьми, имеющими профессию и опыт работы по представительству в судах, по борьбе с коррупцией.

Из 27 кандидатов в Высший антикоррупционный суд 40% не являются профессиональными судьями, но имеют опыт представительства в судах и борьбы с коррупцией.

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Об этом радио Свобода заявил Станислав Щотка, заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины – председатель квалификационной палаты.

«16 кандидатов из 27 – это профессиональные судьи, а 11 – адвокаты и ученые. В цифрах это 40% от состава. Не профессиональные судьи, не действующие судьи, а люди, которые имеют профессию и опыт работы по представительству в судах, по борьбе с коррупцией», – отметил Щотка.

Он добавил, что это положительное явление. «Иногда говорят, что профессиональные судьи доминируют, и не дают зайти новым лицам. Видим сейчас 40%», – заявил заместитель председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

По словам Щотки, среди новых лиц – один доктор юридических наук, три кандидата юридических наук и один кандидат экономических наук.

Высшая квалификационная комиссия 6 марта объявила результаты конкурса на 39 вакантных должностей в Высшем антикоррупционном суде.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд был объявлен 2 августа 2018 года. По результатам собеседований с участием представителей Общественного совета международных экспертов в финал отбора прошел 71 кандидат.