"Спи**ил деньги на ролик и лайки": сын Гладковского решил выписать "люлей" Бигусу, а в ответ получил шквал критики (видео)

Гладковский пообещал в скором времени раскрыть источники информации, которые предоставили журналистам недостоверные материалы в расследовании хищений в оборонной сфере.

Игорь Гладковский, сын уже бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского собирается через суд наказать журналистов программы "Наші гроші", обнародовавших расследование о незаконных сделках при закупках в армии. Об этом он заявил в своем видео под названием "Ваші гроші" на Youtube-канале.

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"Это главная причина появления расследования программы "Наши деньги". Для этого выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с главой государства. И накрывают шквальным огнем фейков. Людям навязывается мысль: "команда плохая, поэтому и президент плохой", - заявил он.

Гладковский пообещал в скором времени раскрыть источники информации, которые предоставили журналистам недостоверные материалы. Он заявил, что авторы работали над нашумевшим расследованием не три года, как было заявлено, а получили весь пакет документов накануне выборов.

"Вы имеете право и будете знать, кто стоит за этим фейком и сколько заработали его исполнители", - эмоционально высказался неожиданно прославившийся наследник.

Себя Гладковский назвал самым обычным украинским предпринимателем, а не мажором. Он заявил, что ведет бизнес по дистрибуции автомобилей Хюндай в Украине и по микрокредитованию.

"Чтобы уже точно не промазать по цели, в псевдорасследовании фигурирует и моя скромная персона", - сказал Гладковский и добавил, что "мы живем в правовом государстве и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как вы говорите, выписать люлей".

В ответ на видео, которое получило более 2 тысяч лайков, на Гладковского обрушился шквал критки и угроз.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификации - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.