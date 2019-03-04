Задержанные чиновники предприятия "Укроборонпрома" подозреваются в растрате десятков миллионов гривень - САП

Бывший директор "Спецтехноэкспорта" организовал преступную схему растраты средств госпредприятия "Завод 410 ГА" и выведения их за границу в пользу иностранного юридического лица.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили о подозрении пятерым действующим и бывшим служащим дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" (ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт"), которые причастны к растрате более 55 млн гривень госпредприятия.

Как сообщили в пресс-службе САП, бывший директор "Спецтехноэкспорта" подозревается в причастности к организации преступной схемы растраты средств, нанесшей госпредприятию ущерб на сумму 55,5 млн гривень.

Кроме того, в ходе осуществления процессуального руководства в уголовном производстве прокурорами САП совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро сообщено о подозрении еще четверым действующим и бывшим высокопоставленным должностным лицам "Спецтехноэкспорта".

"Должностным лицам инкриминируется совершение служебного подлога и умышленной, с использованием служебного положения, по предварительному сговору, растраты имущества, чем нанесены тяжкие последствия интересам государства, то есть совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что бывший директор "Спецтехноэкспорта" с привлечением двух своих заместителей, директора департамента и заведующего сектором этого предприятия организовал преступную схему растраты принадлежащих государству в лице государственного предприятия "Завод 410 ГА" средств и вывода их за границу в пользу иностранного юридического лица.

Так, отметили в САП, во время выполнения внешнеэкономического контракта на поставку продукции военного назначения, заключенного "Спецтехноэкспортом" как распорядителем имущества ГП "Завод 410 ГА" с Министерством обороны Индии, вышеуказанное должностное лицо, путем подписания соответствующего соглашения, привлекло к его сопровождению агента (посредника) - компанию-резидента Объединенных Арабских Эмиратов.

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По условиям этого соглашения, агент как коммерческий посредник взял на себя обязательства осуществить от имени, в интересах, за счет и под контролем "Спецтехноэкспорта" мероприятия (оказать услуги) в целях заключения (организации заключения) и последующего выполнения вышеуказанного контракта.

За такие услуги, отметили в САП, на основании подписанных указанными должностными лицами "Спецтехноэкспорта" актов выполнения работ и платежных поручений, со счета дочернего предприятия на счет иностранного агента на протяжении 2015 года были перечислены принадлежащие ГП "Завод 410 ГА" государственные средства в сумме 2,2 млн долларов.

"Однако собранные в ходе следствия доказательства свидетельствуют о том, что упомянутый посредник никаких услуг, связанных с заключением (организацией заключения) или последующим выполнением указанного внешнеэкономического контракта, не предоставлял», - говорится в сообщении.

Таким образом, подчеркнули в САП, в результате противоправных действий должностных лиц "Спецтехноэкспорта" и безосновательного перечисления агенту средств за непредоставленные услуги государству в лице ГП "Завод 410 ГА" нанесен материальный ущерб на сумму, эквивалентную 55,5 млн гривень.

На сегодняшний день указанные лица, в том числе бывший и нынешний директора дочернего предприятия, задержаны. В ближайшее время в суд будут поданы ходатайства об избрании им меры пресечения.

Принимая во внимание наличие у организатора преступлений свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, сообщение ему о подозрении в силу требований закона осуществлено заместителем генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким, уточнили в антикоррупционном ведомстве.

Ранее УНИАН сообщал, что детективы НАБУ и САП сегодня, 4 марта, задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия "Спецтехноэкспорт", которое входит в состав концерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате 2,225 миллиона долларов США.