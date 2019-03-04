Порошенко уволил Гладковского с должности первого замсекретаря СНБО

Гладковский снят с должности председателя межведомственной комиссии военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил на заседании Совета регионального развития Николаевской области.

«Сегодня утром, перед вылетом в Николаев, я подписал указ об увольнении Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО», - заявил он.

Кроме того, по словам Порошенко, Гладковский снят с должности председателя межведомственной комиссии военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Читайте такжеРада поручила ВСК расследовать хищения в оборонной сфере

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования.

Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк сообщила, что САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификации - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

27 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

По его словам, установленная сумма убытков, причиненных госбюджету, от сделок в оборонной сфере, о которых говорится в расследовании проекта «Наши деньги с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн.

Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.