Кива: в украинского народа есть сила изменить ситуацию в стране и власть этого боится

Илья Кива отметил, что если будущее моей страны украдут – я выйду на улицу и буду бороться

Действующая власть боится акций протеста, потому, что у украинского народа есть сила изменить ситуацию в стране.

Об этом лидер Социалистической партии Украины Илья Кива заявил в эфире телеканала «НАШ», сообщает пресс-служба СПУ на официальном сайте партии.

Читайте такжеКива намерен наказать виновных в нечестной приватизации и разворовывании страны

«Власть боится народных волнений. Мы проходили революции и знаем, какая реально сила есть у народа. Если я почувствую, что будущее моей страны кто-то украл, я выйду на улицу и буду бороться. И там мне точно нет равных. Я буду отстаивать интересы будущего наших детей», - сказал он.

Вместе с тем, по словам Кивы, на сегодня существует несколько организаций, проводящих уличные акции по политическому заказу, их деятельность не стоит воспринимать, как народный протест.

«Улица – это точно не является ситуацией, которая контролируется отдельными политическими или силовыми структурами, или политиками. Настоящий уличный протест невозможно ни спрогнозировать, ни проконтролировать. Это та сила, которая действительно может изменить (ситуацию в стране – Ред.) и меняет», - сказал он.

При этом политик подчеркнул: «Всегда было и всегда будет так, что политика корректируется улицей. И сегодняшняя власть этого безумно боится – любых проявлений уличной активности».