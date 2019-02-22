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Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

21:35, 22 февраля 2019
Политика
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Дмитрий Фирташ / REUTERS

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Об этом сообщает ВВС. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Вены на предварительный отказ суда в выдаче бизнесмена.

В то же время судья заявил, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США будет принято федеральным министром юстиции Австрии.

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Теги: #Фирташ#Австрия