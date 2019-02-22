Суд в Австрии разрешил экстрадицию Фирташа в США

В то же время судья заявил, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США будет принято федеральным министром юстиции Австрии.

Высший земельный суд Вены признал допустимой экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Читайте такжеДоказательств вины Фирташа достаточно для его экстрадиции из Австрии - прокуратура Испании Об этом сообщает ВВС. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию прокуратуры Вены на предварительный отказ суда в выдаче бизнесмена. В то же время судья заявил, что окончательное решение об экстрадиции Фирташа в США будет принято федеральным министром юстиции Австрии.

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