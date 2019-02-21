Сегодня вступили в силу изменения к Конституцию относительно курса Украины в ЕС и НАТО

Теперь в Конституции закреплено «европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».

Сегодня, 21 февраля, вступили в силу изменения к Конституции, которые закрепляют стремление Украины стать членом Европейского Союза и НАТО.

Это произошло на следующий день после того, как закон о закреплении стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО опубликовали в газете «Голос Украины».

Согласно тексту закона, изменения вносятся в три статьи Конституции – 85-ю, 102-ю и 116-ю, а также в преамбулу и переходные положения.

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Документ закрепляет в Конституции «европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины».

Также в нем указано, что Верховная Рада определяет основы внутренней и внешней политики, президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства, а Кабинет министров должен обеспечить его реализацию.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 19 января подписал закон о внесении изменений к Конституции относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и НАТО.

Торжественное подписание документа состоялось во время выступления главы государства в Верховной Раде.

Парламент принял Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора)» 7 февраля. За соответствующее решение проголосовали 334 народных депутатов.

Позже Порошенко отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией независимости нашей страны.