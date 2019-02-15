Экс-прокурор и лидер банды «Лисі птахи» курирует работу военной прокуратуры - журналист

По словам журналиста Крутчака, после обыска, проведенного у него военной прокуратурой без постановления суда, были изъяты его личные вещи.

Бывший прокурор Сергей Лысенко, ранее уволенный из-за публикации журналиста Василия Крутчака про банду «Лисі птахи», ныне курирует работу военной прокуратуры.

Об этом сам журналист сообщил у себя в Facebook.

По словам Крутчака, после обыска, проведенного у него военной прокуратурой без постановления суда, были изъяты его личные вещи.

Четвертого февраля должно было состоятся судебное заседание касательно возвращения его вещей, но оно было отложено, а по состоянию на сегодняшний день решение так и не было принято, поскольку судья ждет окончания экспертизы по технике журналиста.

«Весь этот процесс контролирует Матиос и ..... А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ !!! И бывший прокурор Сергей Лысенко, пару лет назад потерял свою работу из-за моей публикации о банде «Лысых птиц» и который сейчас выполняет роль «шестерки» народного депутата Александр Грановский», - написал он.

Напомним, Сергей Лысенко был уволен с должности прокурора Днепровского района в июне 2015 года. Это случилось после публикации Василием Крутчаком переписки Сергея Лысенко, а также двух других прокуроров – Дениса Соловья и Артема Тендитного во время заседания Днепровского райсуда.

Переписка в группу Viber под названием «Лисі птахи» были содержала предложения физической расправы над одним из участников суда, а также ненормативную лексику в адрес стороны защиты.

В 2016 году решением суда Лысенко был восстановлен в должности.